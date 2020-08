I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono intervenuti stamattina in località Pianoconte sull'isola di Lipari, per salvare un cane setter.

L’animale era scivolato da un precipizio per oltre 15 metri e non riusciva più a risalire con le sue sole forze. I pompieri, dopo aver valutato lo scenario e allestito la manovra, si sono calati giù dal precipizio portando in salvo il cane.

