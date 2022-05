Sevizie con i frustini sui cavalli, il video della corsa

Avrebbero sottoposto "a fatiche e sevizie anche mediante l’uso di frustini sugli animali dando vita a competizioni abusive, con rischio per i numerosi fedeli presenti lungo le vie». E durante la gara sono caduti un fantino e il suo cavallo. Quest’ultimo è morto alcune ore dopo per le ferite riportate. Così diciassette persone sono state denunciate dai carabinieri per maltrattamenti di animali, competizioni non autorizzate e mancata esecuzione di ordine legalmente nell’ambito di indagini sulle manifestazioni collegati ai festeggiamenti religiosi Dei tre Santi in San Fratello (Messina). Al centro del provvedimento una corsa di cavalli del 10 maggio scorso.

