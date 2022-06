L'incidente sulla Messina-Catania: la vittima viveva in Toscana, tre feriti ragusani

Era residente in Toscana l'uomo originario di Paternò che è morto ieri sera all'interno della galleria Briga 1 dell'autostrada Messina-Catania. Si chiamava Antonino Francesco Sciacca, aveva 47 anni. L'automobilista ha perso il controllo della Ford Fiesta sulla quale viaggiava, che si è fermata in mezzo alla carreggiata ed è stata centrata in pieno da una Toyota Yaris, sulla quale viaggiava una famiglia di Ragusa, padre, madre e una figlia. Gravi i due coniugi: sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico di Messina. Non sono in pericolo di vita. Ferita, ma in modo più lieve, anche la figlia. La procura ha aperto un'inchiesta.

Nel video il servizio tv di Rosario Pasciuto per Rtp.

