Notte di fuoco e paura a Lipari, le fiamme domate all'alba

Nottata di paura nella borgata residenziale di Santa Margherita a Lipari per un incendio che ha anche rischiato di raggiungere le case di isolani, villette di turisti e di villeggianti.

Massiccia la partecipazione per evitare che assumesse proporzioni davvero preoccupanti raggiungendo anche la contrada di Cugna, visto il vento che soffiava. Intervenuti i vigili del fuoco al comando di Filippo Alesci, carabinieri, la forestale i volontari della Protezione civile, dell'associazione Radiomatori Eoliani e tantissimi volontari.

Tra i vigili del fuoco è anche intervenuto Santi Cataliotti che pur fuori servizio da un magazzino ha portato via tre bombole di Gpl evitando spiacevoli conseguenze.

L'ottimo lavoro di squadra diretto dai vigili del fuoco dopo diverse ore ha evitato il propagarsi dell'incendio e anche per il vento che ha cambiato direzione si è spostato giu' a valle, venendo successivamente domato. Interessati diversi ettari di macchia mediterranea con danni all'ambiente e alle colture. (Notiziarioeolie.it)

