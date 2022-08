Due trombe d'aria marine sfiorano le isole Eolie, nubifragio a Lipari

Due Trombe d'aria marine nel giro di 24 ore alle Eolie. La prima ieri mattina avvistata a Pecorini mare, la ridente località super affollata di turisti in questi giorni d'agosto. La seconda avvistata stamane a Stromboli. A Lipari invece ieri pomeriggio pioggia torrenziale con allagamenti in diverse zone dell'isola. Sul corso Vittorio Emanuele, la via principale di Lipari avvistato anche un topo tra l’incredulità di isolani e vacanzieri tutti a caccia per fotografarlo. I disagi maggiori li hanno avuto gli abitanti delle Tenente Mariano Amendola e via Roma rimasti anche bloccati nelle case e nei negozi per il fiume impetuoso che da valle scendeva a due passi dalla piazzetta di Marina Corta. Per fortuna da Stromboli, dopo la recente bomba d’ac qua con il fiume di fango che ha danneggiato case e negozi e viuzze, non vengono segnalati nuovi sos., tromba marina a parte, mentre sono state dichiarate inagibili e sgomberate con ordinanza sindacale le numerose villette invase dal fango.(Notiziarioeolie.it)

