Lipari, incendio lambisce le case a Lami: allarme tra i residenti

Incendio a Lami borgata residenziale. Immediata ricognizione dei vigili del fuoco e in zona a Pomiciazzo anche numerosi isolani e villeggianti.

Tra la gente c'è una certa preoccupazione perchè il rogo non è molto distante dalle abitazioni.

Allertato anche il vice sindaco Saverio Merlino che è giunto insieme al sindaco Riccardo Gullo e al comandante della polizia municipale Franco Cataliotti.

Al lavoro vi sono anche la forestale e il gruppo della Protezione civile comunale. Interessati circa 3 mila metri quadri di macchia mediterranea e cresce la preoccupazione perchè il fuoco è già tra le case. In una abitazione di isolani ha preso fuoco la tettoia.

Il dirigente comunale Mirko Ficarra che ha inviato un’autobotte d’acqua segnala che per “le isole vi sono pochi uomini e mezzi a disposzione. Inoltre i terreni privati sono pieni di sterpaglie nonostante l’ordinanza che obbliga i proprietari a pulirli”. (Notiziarioeolie.it)

© Riproduzione riservata