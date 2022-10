Lipari, nuovo incendio a Pirrera. le fiamme aggrediscono il costone

Nuovo incendio nella maggiore isola delle Eolie. Stavolta ha interessato la frazione alta di Pirrera Collo. Le fiamme hanno interessato circa due mila metri quadri di macchia mediterranea ma per il forte vento che soffiava hanno rischiato di estendersi fino al costone. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco al comando di Leonardo D'Amico che hanno lavorato sodo per un paio di ore per domare le fiamme. Mobilitata anche la forestale che ha bonificato tutta l'area ridotta in cenere. Avviate le indagini per stabilire la natura dell'incendio. La prima ipotesi è di incendio doloso. A Lipari è già il terzo incendio in un mese. Dopo Lami, Monte è toccato anche alla borgata residenziale di Pirrera dove oltre alle abitazioni degli isolani vi sono anche villette di turisti. (Notiziarioeolie.it)

