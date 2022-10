Nelle Eolie la lunga estate continua, sfilata di turisti e anche vip

Alle Eolie continua la lunga estate con un buon carico di turisti soprattutto nella maggiore isola delle Eolie ed anche a Stromboli per il cratere che con le sue esplosioni e il trabocco lavico a mare continua a regalare spettacolo su spettacolo.

Prosegue anche l’arrivo delle navi da crociera che andrà avanti fino a novembre e anche di mega yacht. A Lipari davanti al castello si è ormeggiato lo splendido veliero "Sea Cloud", bandiera Maltese, 2532 di stazza lorda , 60 turisti, giunto da Sorrento e proseguirà per Amalfi.

Alle pomici non piu’ affollate di diportisti ma con un mare trasparente e con fondali bianchi per il colore dei sassolini pomiciferi che si trasformano come borotalco, ha gettato le ancore lo yacht “Lotus”. Pluripremiato, di 45 metri, del cantiere turco Miss Tor Yacht ospita 12 turisti con 9 d’equipaggio Presenta uno stile interno di Zeff Design.

Alle Eolie naviga anche "Ares" di 33 metri. E' stato costruito da Overmarine in Italia nei loro cantieri navali di Massarosa. I suoi interni sono disegnati dalla casa di Overmarine. L’esterno da Stefano Righini. Ospita 8 turisti con 4 membri dell'equipaggio.

Ha una velocità impressionante e una grande efficienza grazie al suo scafo planante. Alimentato da due motori diesel Mtu (2V 4000 M90) da 2.750 CV, raggiunge una velocità di 38 nodi con un'autonomia fino a 400 miglia nautiche dai suoi serbatoi di carburante da 14.000 litri. I suoi serbatoi d'acqua immagazzinano circa 1.900 litri. (notiziarioeolie.it)

