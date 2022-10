Lo spettacolo dell'eruzione dello Stromboli richiama turisti da ogni parte del mondo

Lo Stromboli va «calmandosi» ma lo spettacolo dell’eruzione ha richiamato turisti da ogni parte del mondo. Che la situazione sembra migliorare lo conferma l’ultimo bollettino dell’'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Osservatorio Etneo. «Dalle osservazioni su terreno effettuate – dicono i vulcanologi - risulta che lo scenario eruttivo rimane pressoché invariato.

Difatti i flussi lavici continuano ad essere poco alimentati e i fronti non sono avanzati rispetto agli ultimi giorni. Continuano ad osservarsi frequenti crolli e distacchi di materiale dal canale lavico eroso dai flussi e dal fronte stesso che arrivano velocemente in mare. Infine persiste l’attività di spattering al cratere di nord».

«Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato modeste fluttuazioni, attestandosi quasi sempre e fino allo stato attuale nel livello medio-basso». I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni sull’isola non mostrano variazioni significative dall’ultimo comunicato. Lo spettacolo – dunque – continua anche se notevolmente diminuito rispetto ai giorni scorsi per la tranquillità degli isolani e dei tanti visitatori che continuano a frequentare l’isola anche a bordo dei vaporetti che si fermano in mezzo al mare.

