Scende la pioggia e la via Tenente Mariano Amendola e via Roma sono quasi sott'acqua... Tra le lagnanze di abitanti e operatori economici.

Un problema annoso e mai risolto nonostante lo spreco di denaro pubblico. Disagi anche a Canneto. Regolari invece i collegamenti marittimi anche per le isole minori e da Milazzo. Alle Eolie la temperatura è di 22°C, l’umidità: 87% il vento è moderato -da sud ovest 14 km/h. (Notiziarioeolie.it)

