Stromboli, arriva la solidarietà "tricolore" della Vespucci, a Lipari via vai di navi da crociera

A Stromboli la solidarietà è arrivata anche dall’«Amerigo Vespucci». La nave più bella del mondo durante il suo periplo lungo le coste del sud Italia è transitata anche dalla vulcanica isola delle Eolie, avvicinandosi lungo le località di Scari, Ficogrande e Piscità per un saluto alla comunità isolana che da maggio scorso è stata tormentata da varie calamità non solo naturali. E lungo il tragitto serale è stato «immortalato» dagli isolani con il suo tricolore.

«Un vero e proprio spettacolo - hanno commentato gli strombolani - con una presenza che ci ha fatto molto piacere…».

Ma in questi giorni ancora estivi anche la regata internazionale «Rolex Middle Sea Race» ha fatto tappa alle Eolie transitando anche da Stromboli e Strombolicchio.

La mitica regata di 606 miglia è iniziata da Malta con 120 splendide barche a vela provenienti da 25 Paesi diversi. La flotta italiana è al solito la più numerosa, con ben 28 barche, seguita da Francia con 20 e Malta con 12. La barca più grande è il Farr 100 Leopard 3 di Chris Sherlock. I record della regata sono i 33h 29m 28s (Argo, USA, Jason Carroll) per i multiscafi e 40h 17m 50s (Comanche, Cayman Islands, Mitch Booth) per i monoscafi. Tra i multiscafi vi è Maserati Multi 70 di Giovanni Soldini, che se la dovrà vedere con i MOD70 Mana di Riccardo Pavoncelli, Axciss di Cosimo Malesci, Snowflake (USA) e Zoulou (FRA). Tra i multiscafi anche il Neel 47 Minimole di Aldo Fumagalli.

Nella classe IRC, che assegnerà l’ambitissimo Middle Sea Race Trophy per il vincitore overall in handicap, attesa per il Wally 93 Bullit di Andrea Recordati, che lotterà ovviamente anche per i line honour. Presente anche il Ker 46 Lisa R di Giovanni Di Vincenzo, autore di un’ottima stagione 2022.

A Lipari invece continua la visita delle navi da crociera. «Artemis» (nel video) si è fermata per quasi due giorni nella rada davanti al castello con 60 turisti che approfittando della splendida giornata di sole oltre al bagno in mare hanno, anche fatto un tour dell’isola. Nella maggiore isola delle Eolie sono in arrivo altre due navi da crociera. A fine mese e poi a novembre.

