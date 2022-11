Vulcano, come stai? Anche una psicologa per il rilancio dopo la crisi turistica

Vulcano, "Come stai?". L'associazione "La Fucina di Efesto" guidato da Gaia Thoni per il rilancio dell’isola dopo la crisi per la pandemia e per l’esplosione del gas, che ha causato una crisi anche turistica, si affida anche ad una psicologa con il progetto che attraverso un questionario punta a coinvolgere gli isolani. La dottoressa Elisa Messina, psicologa-piscoterapeuta, collabora con "La Fucina di Efesto" e regalerà lo studio all’associazione. (Video di Notiziarioeolie.it)

© Riproduzione riservata