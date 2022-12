Lipari, frana il costone a Capistello: sentiero chiuso dai massi

A Lipari, dopo Schiccione a Pianoconte, una frana si è verificata anche in località Capistello. A lanciare l’allarme sono stati alcuni abitanti: “Nella stradella comunale sopra il Villaggio Francese, è crollato il costone sovrastante. È l’unica strada per raggiungere casa è un sentiero. Ma da dieci anni chiediamo una strada alle amministrazioni comunali”.

Anche a Pianoconte recentemente in località Schiccione recentemente nella stradella sono finiti anche grossi massi. Per fortuna in quel momento non transitavano cittadini. Come è accaduto per questo nuovo crollo del costone.

video notiziarioeolie.it

