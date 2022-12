Sposalizio dei Faraglioni nelle Eolie con il sole e vista sull’Etna innevato

Lo spettacolo mozzafiato si può ammirare da Lipari, dal belvedere di Quattrocchi. In mezzo al mare nel canale tra Lipari e Vulcano vi sono anche i faraglioni, gli scogli giganti: Petru Luongu e Petra Minalda. Da quasi 20 anni a settembre da un’idea del cantore Gery Palamarea in collaborazione con NotiziarioEolie.it si organizza lo Sposalizio dei Faraglioni con processione di barche guidate dallo storico veliero “Sigismondo” di Capitan Felice, l’ultimo pirata dei mari del sud. Poi negli anni, la manifestazione è divenuta la ricorrenza dello Sposalizio, anche perché – narra la leggenda – è nato il…faraglionicchio.

La località di Quattrocchi – narra sempre la leggenda – si chiama così per quanto è splendido il panorama e per l’appunto due occhi non bastano, ma per essere piu’ romantici, perché “bisogna andare andare in coppia”. E qui sono nati tanti amori. Tra isolani e turisti. Ma anche tra isolane e vacanzieri.

