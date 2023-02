Ripresi i collegamenti con le isole Eolie, si contano i danni del maltempo

Alle Eolie la quiete dopo tre giorni di uragano. Riprendono i collegamenti con la nave della Siremar “Laurana” che da Milazzo alle 8 parte super carica di passeggeri bloccati da 60 ore nella Città del Capo e di mezzi carichi di derrate alimentari e carburante diretta a Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Ginostra, Stromboli e ritorno. I collegamenti da e per le sette isole sono ripresi anche dagli aliscafi della Liberty Lines, grazie alle condizioni del mare che sono nettamente migliorate.

Per i danni nei porti, a Lipari i veloci mezzi utilizzano lo scalo alternativo di Punta Scaliddi e a Vulcano la società trapanese invece dovrà impiegare il monocarena invece del solito aliscafo.

La giunta Gullo che ha richiesto lo stato di calamità naturale, ha incaricato le ditte locali per rimuovere tutto il materiale che le mareggiate hanno depositato nelle strade e viuzze di tutte le isole. A Canneto e Vulcano la Marina Garibaldi e l’area portuale sono chiuse al traffico.

Mobilitati anche i volontari della Protezione civile guidati da Nico Russo e dell’associazione associazione Radioamatori Eoliani (Are) diretta da Pino Orto per la super visione sotto la guida del dirigente Mirko Ficarra.

Proprio per i danni causati ai porti eoliani il governo Schifani si è subito attivato. Ha stanziato 340 mila euro per i pontili danneggiati dalle mareggiate. Ha disposto lo stanziamento di 300 mila euro con un provvedimento di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino del pontile della località di Sottomonastero, nel Comune di Lipari.

Con un secondo provvedimento, è stata decisa l’erogazione di 40 mila euro per la manutenzione straordinaria e la ricollocazione dei parabordi e dell’impianto di illuminazione del pontile di Vulcano.

«È fondamentale – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – intervenire per mettere in sicurezza le infrastrutture danneggiate, che possano rappresentare un pericolo per i cittadini, così come è necessario provvedere al loro ripristino per garantire i regolari collegamenti con le isole, non appena le condizioni meteorologiche e quelle del mare lo renderanno possibile».

«Siamo intervenuti con tempestività e immediatezza dopo le richieste del Centro operativo attivato nel Comune di Lipari per far fronte alle mareggiate. Abbiamo disposto e finanziato una serie di interventi di somma urgenza per riparare i danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia», ha detto l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

