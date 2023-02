Isole Eolie, torna il maltempo: collegamenti di nuovo a rischio

Alle Eolie il ritorno del maltempo con vento forte da ovest e collegamenti a rischio. Da e per Milazzo sono saltate alcune corse di aliscafi e navi, ma i collegamenti con le isole principali, Lipari, Salina, Vulcano e ritorno, nonostante il mare agitato, sono garantiti. Maggiori difficoltà al solito per le isole minori. Prive di collegamenti Filicudi e Alicudi e solo qualche collegamento per le isole dell’altro versante, Panarea e Stromboli. Poi è isolamento, anche perché le raffiche di vento soffiano impetuose.

Video fornito da Notiziarioeolie.it

© Riproduzione riservata