Bufera sulle isole Eolie, riesce a salpare solo un traghetto

Bufera di vento nelle isole Eolie ed è nuovamente isolamento. Le raffiche di vento da ovest-nord-ovest soffiano a 40 chilometri orari e nel pomeriggio, allorquando le condizioni meteo sono peggiorate, c’è stato il blocco o quasi dei mezzi di linea

Se gli aliscafi della Liberty Lines hanno viaggiato fino alla tarda mattinata, poi si sono fermati per il mare forza 5. Nel pomeriggio ha viaggiato solamente il traghetto “Laurana” della Siremar per Salina, Lipari con partenza alle 17,15 per Vulcano e Milazzo. Dalla Città del Capo invece soppresse le navi delle 17,15 e delle 21 dirette alle Eolie.

Il meteo segnala 17°C umidità 75%, vento: forte da ovest-nord-ovest a 40 km/h.

