Si alza il vento e le Eolie sono di nuovo irraggiungibili dal mare: allo stremo le isole più piccole

Eolie nuovamente irraggiungibili da ieri pomeriggio, 14 marzo, per il vento a 50 chilometri orari. Fermi nei porti gli aliscafi della Liberty Lines e le navi della Siremar per il mare molto mosso che ha anche raggiunto forza 5-6.

Per le isole minori, Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi, situazione sempre più critica per le continue sospensioni delle corse di linea dei mezzi di collegamento a causa delle condizioni meteo marine avverse, ma anche per le strutture portuali che ormai da anni lasciano a desiderare. Il meteo segnala pioggia e schiarite, temperatura 13°C, umidità 85%, vento molto forte da W 48 km/h.

Video Notiziarioeolie.it: cento e mare mosso a Lipari

