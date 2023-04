Eolie, torna il sereno e si apre la stagione turistica: primi arrivi, soliti problemi

Dopo l’isolamento di ieri pomeriggio alle Eolie è tornato il sereno ma stagione turistica nell’Arcipelago si apre con problemi vecchi e nuovi.

La giornata di pioggia con risacca del mare ha messo in crisi il porto di Sottomonastero a Lipari. Gli aliscafi in hanno attraccato nello scalo alternativo di Punta Scaliddi con isolani e vacanzieri in attesa di imbarcarsi sotto la pioggia. La struttura tra l'altro con lavori in corso per il posizionamento di respingenti: quello vecchio a Lipari, mentre il nuovo va a Messina.

Nella banchina ha attraccato anche il vaporetto della Tarnav carico di gitanti e dei primi escursionisti. In giro notati anche gruppi di tedeschi. Per il suolo pubblico nelle vie principali si registrano già le prime lamentele degli operatori "il periodo Pasquale - dicono - sarà senza il posizionamento di tavoli e sedie. Se ne parlerà solamente dal 15 aprile in poi e si dovrà comprendere quali saranno le autorizzazioni che saranno concesse". Anche perché molti operatori non lo hanno ancora pagato e il sindaco Riccardo Gullo ha già dichiarato che è intenzionato a ridimensionare nelle vie del centro l’occupazione “selvaggia” che vi è stata lo scorso anno, tanto che impediva nei marciapiedi il transito di carrozzelle con i bimbi e dei disabili. Sul corso anche difficoltà per il passaggio dell’ambulanza e delle auto delle forze dell’ordine…

