L'acqua si perde in strada ed esplodono le fogne, il Comune di Lipari ci mette un pezza

A Bagnamare, la strada che collega le frazioni di Canneto ed Acquacalda, è stata chiusa al traffico per una perdita di acqua. Auto e scooter sono stati “dirottati” a Serra, strada più lunga per raggiungere le borgate e soprattutto che necessità di manutenzione straordinaria e anche ordinaria. Scattato l’allarme è intervenuta la ditta Bel Mar con i suoi dipendenti e dopo un paio di ore ha “tamponato” la perdita.

Neppure il tempo di riparare questo guasto che nella via Tenente Mariano Amendola, a due passi dalla banchina di Sottomonastero dove attraccano navi e aliscafi, esplodono le fogne. Con le proteste di isolani e titolari di bar che non è la prima volta che si ritrovano con questo dramma.

“Nella centralissima via – dicono gli isolani - ormai l’aria è irrespirabile da circa una settimana. Oltre alle piogge anche liquido nauseabondo che continua ad uscire ininterrottamente. Lo stato di degrado di questo zona ha davvero raggiunto livelli igienici sanitari scoraggianti. Si chiede un aiuto urgente e definitivo”. Anche qui è intervenuta la Bel Mar amministrata da Mauro Bellino che proprio in questi giorni si è aggiudicata la gara per la gestione dell’idrico e fognario per tutto il 2023 con un importo di oltre 400 mila euro.

Video e foto notiziarioeolie.it

