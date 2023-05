Disposta l’evacuazione a scopo precauzionale delle case vicine al dissesto che ha causato la frana a San Fratello, centro della provincia messinese. Grossi massi si sono staccati da un costone e hanno lambito alcune abitazioni e colpito le auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno anche sorvolato la zona in elicottero (video). Al momento non risultano persone ferite.

