A Lipari due navi da crociera francesi in pochi giorni

Anche se le condizioni meteo non sono ideali alle isole Eolie si susseguono gli arrivi delle navi da crociera. Nel giro di pochi giorni sono state due. Alle 12 è giunta "Le Lyaral".

Si è ormeggiata in rada tra il castello ed il Comune. Bandiera francese ha una lunghezza di 142 metri con una stazza di 10 mila 992 metri e trasporta 300 turisti. Proveniente da Positano in serata proseguirà per Palermo. Nei caratteristici bar di Marina Corta e del Corso hanno gustato granite e gelati e poi si sono incamminati per il centro storico. Nella banchina di Sottomonastero erano attesi dai bus della ditta Urso per l’immancabile periplo dell’isola.

Nei giorni scorsi si era vista “Le Boungaville”, con 180 turisti, bandiera francese, una lunghezza di 132 metri ed una stazza lorda di quasi 10 mila tonnellate. La nave si è ancorata al largo tra il castello e lo storico palazzo comunale di piazza Mazzini e i “croceristi” sono sbarcati con i tender nella piazzetta di Marina Corta. La nave era giunta da Palermo ed ha proseguito per Giardini Naxos.

