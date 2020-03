Di fronte all'emergenza Coronavirus, ognuno sta dando il proprio contributo anche il musica. Ed è questo il caso di Alessandro Presti, trombettista jazz di Mistretta in provincia di Messina, che ha voluto regalare ai suoi fan una esibizione tromba e piano per cercare di allietare questo tempo trascorso in casa, e per tenere lontana la paura.

Il video della performance.

© Riproduzione riservata