Concerti, mostre ed eventi per il Tao Christmas Fest 2022: ecco il calendario

Grandi nomi di spicco culturale e artistico all’interno del Taormina Winter Festival all’interno del quale prende forma la seconda edizione di Tao Christmas Fest 2022. Dal 16 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 si susseguiranno concerti, iniziative culturali, mostre e altre iniziative. Un cartellone ricco e variegato che si aprirà con una tre giorni dedicata a Pier Paolo Pasolini con film e mostre fotografiche mettendo a confronto intellettuali, politici e artisti. Poi spazio anche alla musica, jazz, swing, canti e melodie tradizionali e ancora una sezione sarà dedicata al cinema. Spettacoli anche per i più piccoli e le famiglie. Gli eventi sono tutti gratuiti e si svolgeranno tra il Palazzo dei congressi e il teatro antico di Taormina. La rassegna è promossa e organizzata dalla Regione Siciliana-Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo e con il supporto artistico e tecnico della Fondazione Taormina Arte.

Interviste a Ester Bonafede, sovrintendente della Fondazione Taormina Arte, al direttore artistico Beatrice Venezi e al capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo, Marcello Giacone.

Di seguito il programma della rassegna

Tao Christmas Fest 2022 per Taormina Winter Fetival:

16 dicembre

PASOLINIANA

H. 16 PALAZZO DEI CONGRESSI vernissage mostra fotografica.

H.17 SALA B “Lo scandalo Pasolini” con Marcello Veneziani, giornalista - Letture testi di Luca Violini

H.18.30 SALA B proiezione de ll fiore delle mille e una notte (durata 125 min)

H.21 SALA A Concerto Morgan

17 dicembre

PASOLINIANA

H.14.30 SALA B proiezione di Edipo Re (durata 104 min)

H.16.30 SALA B “L’eredità poetica e politica di PPP” intervengono: Antonio Di Grado, direttore letterario della Fondazione Sciascia, Fabrizio Catalano, regista e nipote di Leonardo Sciascia, Adalberto Baldoni, scrittore - On. Matteo Orfini, Responsabile Cultura PD - On. Federico Mollicone Responsabile Cultura FDI . Modera Antonio Condorelli

H.18.30 SALA B proiezione di Mamma Roma (durata 102 min)

H.21 Pasolini-Pound Odi et amo, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

18 dicembre

PASOLINIANA

H.14 SALA B proiezione de Il Vangelo secondo Matteo (durata 137 min)

H.17 SALA B “Pier Paolo Pasolini e il cinema” intervengono: Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini presso la Cineteca di Bologna - Giancarlo Marinelli, regista e Direttore Artistico del Teatro Olimpico di Vicenza - Claudio Siniscalchi, docente di cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia e di Storia e Critica del Cinema presso la LUMSA di Roma - Sandro Volpe, docente di Teoria della letteratura e Storia del cinema all'Università di Palermo. Modera Antonio Condorelli

H.18.30 SALA B proiezione di Accattone (durata 116 min)

H.21 - SALA A Invertiti una produzione della Fondazione Taormina Arte. Dall’era del boom economico a quella della cretinocrazia: un viaggio nel tempo e nei tempi Un progetto di Fabio Lannino e Gery Palazzotto Testo di Gery Palazzotto Musiche originali scritte da Fabio Lannino Con Silvia Francese (narrazione) Musiche eseguite da Fabio Lannino- Laura Sfilio - Tommaso Bruno Lannino Video : Davide Vallone.

20 dicembre - SALA B h.21

FORTE TRIO - Trio di Stato della Repubblica del Kazakistan

Maxsat Jussupov – violino

Murat Narbekov – violoncello

Timur Urmancheyev – piano, direzione artistica

21 dicembre SALA A h.21

Arturo Brachetti in “Pierino e il lupo” con l’Ensemble Synphony Orchestra direttore Giacomo Loprieno.

22 dicembre SALA A h.21

Concerto sinfonico

Ilya Grubert, violino

Nuova Orchestra Scarlatti

Stefano Pagliani, direttore

L. van Beethoven - ouverture da Coriolano

M. Bruch - Concerto per violino n.1 op.26

L. van Beethoven - Sinfonia n.4

23 dicembre SALA A h.21

“Cinema Serenade - magico Natale” con il Bellini Ensemble

26 dicembre SALA A h.19

Concerto del coro voci bianche di Taormina

28 dicembre - SALA A h.21

ASTOR - omaggio ad Astor Piazzolla

Gloria Campaner, pianoforte

Alessandro Carbonare, clarinetto

Mario Stefano Pietrodarchi, bandoneon

29 dicembre - SALA A h.21

Piano recital

Alexander Yakovlev, pianoforte

30 dicembre SALA A h.21

Orchestra Jazz Siciliana - Fondazione The Brass Group con i solisti

31 dicembre Teatro Antico h.11.30

Christmas Ladies

1 gennaio SALA A h.19

Concerto dell’Orchestra a plettro Città di Taormina

4-5-6 gennaio Palazzo dei Congressi

Laboratori attoriali per bambini e ragazzi

6 gennaio h.18 PALAZZO DEI CONGRESSI Finissage mostra

Si prevedono anche \1spettacoli nel comune di Acireale: 23 dicembre concerto della Nuova Orchestra Scarlatti, 30 dicembre concerto dell’Orchestra a Plettro della città di Taormina

© Riproduzione riservata