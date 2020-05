Imprenditore romano dopo 40 anni riporta gli asini a Lipari

Ha cambiato nettamente vita. Da Roma a Lipari, biglietto di sola andata. Dalla vita frenetica della Capitale a quella più rilassante ma comunque intensa di Lipari. Luis Mazza, imprenditore, ha deciso di puntare tutte le fiches del suo futuro nella più grande delle sette sorelle delle isole Eolie.

Inoltre l’imprenditore, che a Lipari possiede una casa vacanze, ha riportato anche gli asini nell’isola eoliana, animali che mancavano da circa 40 anni. E proprio in periodo di pandemia è nata Pan, un’asina che Luis Mazza ha voluto chiamare proprio così per il periodo in cui è venuta alla luce: “Il nome lo ha scelto la mia compagna, ma in piena pandemia abbiamo deciso di chiamarla Pan. Che sia un inizio di risalita per tutti”.

