Megafono in mano, il messinese Alberto fa ballare il pubblico di Amici: il video

Il tenore messinese Alberto Urso si è cimentato in un brano dance, anche se fuori gara, facendo ballare tutto il pubblico di Amici. Durante la settima puntata del serale, andata in onda ieri sera su Canale 5, il giovane siciliano si è messo in gioco cantando un brano un po' fuori dai suoi schemi.

Alberto è comunque riuscito a coinvolgere tutti sulle note di "Blue" degli Eiffel 65. Il brano è stato eseguito dopo il rifiuto di Giordana, che non ha voluto cantare lei il pezzo considerandolo una "trappola" di Rudy Zerbi per non farla andare in semifinale.

