A Lipari lo yacht della famiglia reale del Bahrein: c'è anche la principessa Dana

Lo yacht Serenity, di 42 metri ha gettato le ancore vicino al castello di Lipari. Appartiene alla famiglia reale del Bahrein.

A bordo c'è la principessa Dana Al Khalifa con alcuni familiari. La principessa oltre a far parte della famiglia reale del Bahrein, il cui sovrano Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, considerato uno degli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio stimato di circa 21 miliardi di dollari, che è scomparso il 13 maggio scorso a 74 anni, è conosciuta anche nei suoi ruoli di fashion blogger. Ha fondato il suo blog di moda The Overdressed nel dicembre 2009 ed è anche imprenditrice e avvocato del piccolo stato arabo. Ha studiato nel Regno Unito, dove ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la School of Oriental and African Studies dell’Università di Londra e successivamente un master presso il King’s College.

Il Serenity è stato costruito dai cantieri navali Mondomarine di Savona, su progetto di Luca Vallebona. Gli interni sono firmati da Sfl Design e Fatema Almaidan. La propulsione è costituita da due motori che arrivano a produrre in totale fino a 2.900 cavalli che può arrivare ad una velocità massima di 16 nodi. Può ospitare fino a 10 persone con 7 d’equipaggio.

Il video fornito da Notiziarioeolie.it

