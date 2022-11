Lipari, il batterista Eolo Bartolo Giuffrè in finale al Tour Music Fest di San Marino

Al Tour Music Fest 2002 la cui finalissima si terrà a San Marino ci sarà anche il giovane batterista eoliano Eolo Bartolo Giuffrè, 17 anni di Lipari. Al Festival, presieduto da Mogol e Kara DioGuardi sarà sicuramente tra i grandi protagonisti il talentuoso batterista che già da piccolo, ha subito avuto la passione per lo strumento e pàpà Mario, ormai a casa ha una collezione vera e propria.

Il ragazzo dopo aver superato le “Live Audition” della nuova edizione di “The European Music Contest”, dalle Eolie vola nella Repubblica di San Marino per la finale nella sua categoria che si terrà dal 22 al 27 novembre. Il traguardo raggiunto alla sua età è davvero prestigioso. Il Festival è dedicato alla musica emergente e a coloro che vogliono lavorare in questo mondo, con oltre 50 eventi , spettacoli e concerti.

Durante le finali nazionali andranno in scena le perfomance degli artisti finalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e l’artista liparoto dopo la prova, potrebbe ricevere il premio in occasione della finalissima al cospetto dei presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi, dei rappresentanti Berkdee – College of Music e dei massimi esponenti della discografia italiana.

Un sogno per tutti i giovani musicisti e anche per “EoloBartolo”, come è battezzato, partito dalla prima esibizione a Palermo lo scorso settembre e adesso avrà l’onore di rappresentare la propria isola.

Il suo curriculum è ricco anche di riconoscimenti a partire dal 2014, quando a Lipari arrivò primo nell’Eolian Talent Show, tre anni dopo si impose anche a Milazzo in “Stelle in Musica”, nel 2018 arrivò in semifinale a Milano al “Festival Live” e nel 2019 sempre in semifinale a Palermo al Tour Music Fest. E ora toccherà anche a Mogol decidere il suo futuro… (video notiziarioeolie.it)

