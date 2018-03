Numeri da record per le navi da crociera a Messina, previsti 361 mila arrivi nel 2018

MESSINA. Numeri da record per il crocierismo messinese: sono previsti oltre 361 mila arrivi entro l’anno. Come riportato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, la notizia è venuta fuori a margine del Seatrade Cruise Global di Fourte Lauderdale, nello stand Cruise Italy organizzato da Assoporti. L’Autorità Portuale di Messina e Milazzo sta incontrando le compagnie crocieristiche internazionali per promuovere i porti messinesi.

Dopo aver registrato un trend positivo nel 2017, anche l’anno in corso farà registrare nelle banchine del capoluogo la presenza di 164 navi, fra le quali le più imponenti novità del settore, come la Msc Seaview che porterà a Messina nei suoi 23 approdi 5.000 passeggeri a toccata, o ancora la Carnival Horizon (4000 passeggeri), con la quale la compagnia americana ritorna nel Mediterraneo e sceglie per due scali lo Stretto.

