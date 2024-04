Messina, concerto di Renato Zero subito sold out: fissata una nuova data

Dopo il sold out registrato per il concerto del prossimo 6 novembre a Messina, Renato Zero ha deciso di bissare il concerto. Il cantautore romano si esibirà anche il 7 novembre, e sempre al Pala Rescifina. Renato Zero sarà in giro per l'Italia con il tour Autoritratto; si tratta di una serie di concerti-evento legata all'omonimo album in studio.

Lo scorso 24 aprile, giorno in cui era iniziata la vendita dei 4.000 tagliandi per il 6 novembre, la gente si era messa in fila alle 7,30 in via Tommaso Cannizzaro all'ingresso di un esercizio commerciale per ritirare la prenotazione e tornare alle 15 per acquistarli. Code si erano registrate in altri punti vendita.

Adesso, dunque, ci sarà una nuova possibilità per chi non è riuscito ad acquistare i biglietti. I tagliandi per la nuova data saranno disponibili a partire dalle 15 del 29 aprile 2024 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket Italia.