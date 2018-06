Incendio di Messina, i fratellini morti per asfissia

I fratellini Federico Filippo e Raniero Messina, di 13 e 10 anni, uccisi da un incendio scoppiato nella loro abitazione in via dei Mille a Messina sarebbero morti per asfissia.

E' questa una delle prime indicazioni dagli esami effettuati sui loro corpi, come riporta il Giornale di Sicilia. Ma le indagini sono ancora in corso per comprendere le cause del rogo. Intanto la città si prepara a dare l’ultimo saluto ai due bambini. I funerali sono previsti per martedì mattina nella chiesa di Sant’Ignazio e sarà giorno di lutto in città.

