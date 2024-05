Lino Morgante: «Bisogna conciliare il diritto alla cronaca e quello alla riservatezza»

«Bisogna diffondere sempre una buona informazione, attenta a conciliare, pur nella complessità della rete, diritto di cronaca e alla riservatezza». A dirlo Lino Morgante, presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della Società Editrice Sud, sottolineando l’importanza della sinergia con l'Università di Messina durante il convegno organizzato dallo stesso Ateneo e dalla Ses per celebrare la Giornata internazionale della Libertà d’informazione, proclamata dalle Nazioni unite nel 1993. «Dobbiamo trasmettere ai più giovani - ha detto Morgante - la responsabilità nel comunicare i fatti seguendo principi etici e culturali, rispettando la privacy».

«Affermare che la libertà di informazione è il sale della democrazia - ha detto il professor Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, giornalista editorialista e consulente della commissione straordinaria del Senato - non è mera retorica, si tratta di un diritto/dovere della società globale sempre più minacciato dall’ingerenza di altri poteri e dalle insidie del progresso tecnologico che ogni Stato liberale dovrebbe garantire». Secondo Razzante, «la libertà di stampa non è solo un diritto dei giornalisti, ma un pilastro della libertà democratica, così come riporta la dichiarazione del 3 maggio 1993, data scelta dalle Nazioni Unite per celebrare questa importante ricorrenza, ricordando il seminario dell’Unesco per promuovere l'indipendenza e il pluralismo della stampa africana tenutosi dal 29 aprile al 3 maggio del 1991 a Windhoek in Namibia. Una giornata - ha osservato - che rappresenta un promemoria per tutti i governi e un’occasione di riflessione per i professionisti dell’informazione chiamati a essere affidabili, credibili e coerenti nella trasmissione delle notizie».