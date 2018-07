Alberi pericolanti a Messina, il Comune avvia il monitoraggio

Saranno monitorati tutti gli alberi prima di decidere se abbattere quelli malati oppure farli potare. Questo dopo il crollo del fusto la scorsa settimana in via Tommaso Cannizzaro. Con ordinanza del sindaco Cateno De Luca è stata affidata a Saverio Tignino, agronomo specialistica in Arboricoltura, di effettuare la valutazione della stabilità della pianta parzialmente crollata sabato scorso insieme alle altre piante allocate nel tratto di via Tommaso Cannizzaro, tra via Cesare Battisti e viale Italia, che presentano evidenti sintomi di pericolosità. L’incarico, con tempo di esecuzione stimato in sei mesi naturali e consecutivi, salvo riconoscimento proroghe, è esteso all’intero patrimonio arboreo cittadino, villaggi inclusi, e deve espletarsi con l’immediata segnalazione degli alberi ritenuti a rischio crollo.

