Lipari celebra l'antifascismo ricordando i confinati sull’isola: un percorso per fare memoria

Il percorso conduce sui luoghi più significativi del periodo del confino antifascista. Si parte da Marina Corta, luogo di arrivo e di partenza dei confinati, si attraversa la salita San Giuseppe, e poi le vie Maddalena, S. Anna e Ponte. Sono i i luoghi della celebre fuga di Fausto Nitti, Carlo Rosselli ed Emilio Lussu, la linea di confine dell’isola con le garitte delle sentinelle e le casermette della milizia fascista, le case di numerosi confinanti a Lipari per concludersi nel centro storico in Piazza Matteotti.

A Villa Santa Lucia, ispirandosi alla memoria, è stata invece proposta la conferenza di Giuseppe “Pino” La Greca dal titolo: Eoliani, partigiani, prigionieri, martiri. Ha raccontato, attraverso immagini del periodo, le condizioni in cui si presentava l’isola di Lipari nel 1943 e i drammatici avvenimenti di quegli anni sino al 1946; in parallelo sono state raccontate le vicende umane di alcuni giovani eoliani che parteciparono alla lotta partigiana.

Le memorie di quelli che vennero catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre e destinati ai campi di concentramento tedeschi per i lavori forzati, che sono sopravvissuti per poter raccontare, attraverso testimonianze scritte, le loro vicende (Giuseppe Mollica, Vito De Vita, Giuseppe Iacolino, Vittorio Brundu) e dei sei giovani (4 di Lipari e 2 di Malfa) che non riuscirono a tornare a casa e sono morti nei lager nazisti. Raccontata anche la vicenda di un giovane eoliano morto nelle foibe in Slovenia.

Ispirandosi al futuro, la conferenza è stata riproposta alle nuove generazioni, nell’aula magna dell’Istituto tecnico Isa Vaincher Conti.