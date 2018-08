Conferito a tre pescatrici delle Eolie il titolo di Cavaliere della Repubblica

Il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica è stato conferito, ieri mattina, in una cerimonia ufficiale, a tre donne eoliane. L’importante riconoscimento di «donne del mare» è stato concesso a Immacolata Lo Presti, Nicolina Rosa Mirabito e a Rosa Taranto. Le tre donne si erano distinte particolarmente per le proprie doti di pescatrici. La consegna delle onorificenze è avvenuta alla presenza del prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, mentre la nomina era arrivata lo scorso 22 dicembre con un decreto del presidente della Repubblica. Il riconoscimento è scaturito da una richiesta avanzata dall’antropologa Macrina Marilena Maffei che ha condotto numerosi studi sul tema ed ha infine raccolto dati e testimonianze in un libro dal titolo Donne di mare.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE