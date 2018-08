Notte di pulizia straordinaria a Messina, rimosse 10 tonnellate di rifiuti ingombranti

Quasi dieci tonnellate di rifiuti ingombranti. Notte di pulizia straordinaria per la MessinaServizi BeneComune. Gli operatori comunali hanno infatti portato via dalle strade qualcosa che si avvicina a dieci tonnellate. Materassi, divani, tavoli e sedie a quantità che erano stati lasciati tra le vie. Nel corso degli interventi sono state ripulite le aiuole di via Tommaso Cannizzaro e avviata la pulizia anche sulla Circonvallazione sul fronte Galleria Bosurgi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE