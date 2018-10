Messina, parte lo screening antisismico gratuito degli edifici

Gli amministratori di condominio tornano tra i banchi grazie a Confedilizia. A partire dal mese di novembre, nella città del terremoto, sarà possibile richiedere sopralluoghi gratuiti nei condomini e nelle abitazioni per verificare lo stato di salute degli immobili e valutare possibili interventi grazie ad incentivi fiscali di grande vantaggio ma ancora poco conosciuti.

È quanto è emerso durante i lavori di un incontro tecnico organizzato a Messina da Confedilizia. A rapporto i massimi esponenti degli Ordini professionali e i rappresentanti dei condomini. In una città ad altissimo rischio sismico, l’argomento, diventa di grande attualità.

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Francesco Triolo ha puntato i riflettori sull’argomento prevenzione e quindi sull’informazione e del recupero edilizio nel particolare contesto sismico di Messina. L’ingegnere strutturista ha rilevato come la recente normativa consenta interventi di prevenzione e di recupero sia per quanto riguarda le strutture pubbliche che per i privati, ma queste tematiche sono tutt’oggi scarsamente affrontate.

Proprio in quest’ottica è stata lanciata a livello nazionale la prima Giornata della Prevenzione. Si è parlato quindi di sismabonus e di incentivi fiscali. Al dibattito ha partecipato il responsabile scientifico dei corsi di formazione ed aggiornamento Corrado Sforza Fogliani, Presidente nazionale del Centro Studi di Confedilizia, giornalista a e autore di numerosi codici e testi giuridici.

Marco Grassi, storico dell’arte e dottore di ricerca in storia dell’Europa mediterranea ha tracciato fatto quadro dagli anni del post terremoto fino ai giorni nostri. Un viaggio nella storia attraverso le foto di antichi palazzi Averna, Pulejo, Fiorentino, Formento, evidenziando come, dopo il terremoto, anche edifici che non erano crollati siano stati purtroppo demoliti

