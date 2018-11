Segnalata sporcizia nei cimiteri di Messina. L’assessore: "Mi sembra strano"

Fermato dalla pioggia il tradizionale assalto ai cimiteri cittadini. Il maltempo, indicato con codice di allerta arancione, quest'anno ha fatto vivere la ricorrenza di Ognissanti in tono minore. Al Gran Camposanto di Messina, le infiltrazioni d’acqua piovana hanno reso complicato l’accesso ad alcune tombe, sollevando il malcontento di più persone.

Da più parti è stata segnalata la mancanza di appoggi per riporre temporaneamente i fiori da sostituire soprattutto nelle cappelle interne. Un problema cronico che nessuno ogni anno riesce a risolvere. "In questi giorni - ha dichiarato l’assessore ai cimiteri Massimiliano Minutoli si è lavorato tanto provvedendo alle manutenzioni più urgenti, rese necessarie anche dalle ultime piogge e al servizio di pulizia per rendere gli spazi più decorosi ed accoglienti. Mi pare strano si dica che i cimiteri sono sporchi",

