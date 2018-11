Invasa dai rifiuti e con molte vie al buio: Messina in piena emergenza

L'emergenza rifiuti a Messina sta diventando sempre più drammatica. La città è totalmente invasa dalla spazzatura da sud a nord. La Messina Servizi la nuova società che ha ereditato le funzioni dalla Messina Ambiente società che si avvia a dichiarare il fallimento non riesce a far fronte all'emergenza.

In strada almeno cinquecento tonnellate di rifiuti. A provvedere alla raccolta ci sarebbero solo due autocompattatori. Il sindaco Cateno De Luca che in un primo momento aveva promesso la liberazione della città dai cumuli di spazzatura ha chiesto qualche giorno di tempo. Ma all'orizzonte non si intravedono spiragli. La città inoltre, e questo peggiora le cose, appare totalmente immersa nel buio in alcune vie.

