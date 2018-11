Il piano di riequilibrio del Comune di Messina voluto dall'amministrazione guidata da Cateno De Luca e rimodulato in vent'anni è stato approvato con sedici voti favorevoli.

Giornata lunghissima in consiglio comunale dove si dovevano votare le delibere predisposte per il Salva Messina. Tra queste una passata con 23 voti favorevoli ha decretato la messa in liquidazione dell'azienda trasporti, l'Atm oberata da debiti.

© Riproduzione riservata