L'accoltellamento in discoteca a Villafranca: annullata la condanna del giovane di 21 anni

È tutto da rifare. Si tratta del processo al ventunenne Emanuele Arcolaci, che era stato condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione in appello con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un coetaneo alla discoteca Ex Pirelli di Villafranca la notte del 29 gennaio del 2023. Un colpo alla gola che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi.

La prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la condanna, accogliendo il ricorso del difensore dell'imputato, l’avvocato Salvatore Silvestro, e disponendo quindi la celebrazione di un nuovo processo.

L’avvocato Silvestro nel suo ricorso aveva prospettato ai giudici romani una serie di questioni tecniche. Intanto, la qualificazione giuridica del fatto, che secondo il legale era da inquadrare nell’alveo delle lesioni aggravate e non nel tentato omicidio, e poi l’insussistenza dell’aggravante della minorata difesa, mentre in primo grado era già stata esclusa la premeditazione, e in appello i giudici avevano cancellato quella dei cosiddetti «motivi abietti e futili». Come ultima prospettazione il legale aveva poi insistito sull’errata determinazione del trattamento sanzionatorio.