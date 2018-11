Incendia l'albero di Natale a Messina, individuato dal sistema di videosorveglianza: denunciato

Un giovane è stato bloccato a Messina con l'accusa di aver incendiato il grande albero di Natale allestito per le festività in via Garibaldi. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

Il ragazzo, certo di averla fratta franca, nella giornata di ieri, è tornato nella stessa zona ma una chiamata ha avvertito il 112 che sono intervenuti e lo hanno bloccato, procedendo alla sua identificazione.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, i carabinieri hanno riconosciuto nel giovane colui il quale la sera prima aveva attraverso un accendino appiccato il fuoco.

L'uomo, peraltro, indossava gli stessi indumenti della notte. È stato denunciato.

