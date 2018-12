Barcellona, in giunta si dimette Ilenia Torre: "Sono amareggiata"

"Dare all'opinione pubblica la massima trasparenza sulla vicenda delle dimissioni", è questo l’obiettivo della conferenza stampa convocata ieri presso il Villino Liberty di via Roma dall’ormai ex assessore alla cultura, contenzioso e pari opportunità Ilenia Torre.

Pur mantenendo un tono pacato e visibilmente commossa, la Torre non ha nascosto la sua amarezza per la conclusione della sua esperienza nell’esecutivo guidato dal sindaco Roberto Materia. «Questa mattina (ieri per chi legge ndr) ho protocollato le dimissioni al municipio – dichiara la Torre - È una decisione sofferta, meditata e ponderata, lo faccio essenzialmente per evitare attacchi all’esecutivo".

Ciò in relazione al prioritario obiettivo della governabilità dell’Ente e all’esigenza di dover correre con ogni mezzo all’attuazione di tutti i principi sottesi ad una buona attività amministrativa e necessari per il perseguimento degli obiettivi programmatici, non posso assolutamente ignorare i reiterati e recenti episodi che si sono manifestati nel civico consesso".

