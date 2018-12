Troppo traffico, a Messina l'isola pedonale nel centro storico viene ridotta

Isola pedonale natalizia in versione ridotta da ieri nel centro cittadino. L’impatto decisamente negativo per il traffico, generato in questi primi giorni di isola dall’ampliamento del percorso pedonale attorno alla via dei Mille e al viale San Martino, purtroppo ha reso necessario correre ai ripari disponendo urgenti modifiche in vigore da questo fine settimana con la riapertura al transito di alcune strade limitrofe alla zona pedonalizzata.

Al fine di rendere la circolazione più fluida, si è provveduto a togliere le transenne che sbarravano il passaggio delle auto lungo le intersezioni tra via dei Mille e le vie Camiciotti, Manara e Bixio e nella carreggiata a monte del viale San Martino.

Gli effetti dei correttivi applicati dal dipartimento mobilità urbana e viabilità del Comune, alla versione originaria del piano pedonale in vigore dall’8 dicembre scorso, hanno restituito un poco di ossigeno alla circolazione.

