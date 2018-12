L’Igea Virtus torna alla vittoria, Sancataldese ko

L’Igea Virtus torna alla vittoria interna a distanza di tre mesi con una Sancataldese che ha davvero fatto poco per evitare la sconfitta al D’Alcontres-Barone di Barcellona Pozzo di Gotto. La squadra di casa ha messo in campo la necessaria determinazione per conquistare un successo, il terzo stagionale, che in casa mancata dal derby contro il Messina della seconda giornata.

Allegra e compagni hanno dimostrato di credere nella rincorsa verso la salvezza, al cospetto di un avversario che non ha interpretato al meglio l’ultima partita dell’anno.

Sarà quindi un Natale più sereno per i colori giallorossi, che attendono il regalo del presidente Filippo Grillo, sotto forma di un attaccante in grado di finalizzare il gioco della squadra, e un po’ amaro per i gialloneroverdi, che proseguono nel loro momento negativa e che dovranno sfruttare la sosta per riordinare le idee.

L'articolo completo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE