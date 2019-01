Accordo tra il Birrificio Messina e l'Heineken: partnership per 5 anni

Avviata una partnership tra lo storico Birrificio Messina e il colosso olandese Heineken. Si tratta di accordo su base quinquennale. La commessa è stata di fatto affidata dalla multinazionale alla cooperativa messinese per un nuovo marchio che verrà prodotto nell'area ex Asi di Larderia. Il birrificio siciliano avrà anche la possibilità di sfruttare i canali di distribuzione Heineken per commercializzare i prodotti Birra dello Stretto e Doc in tutta Italia.

L'accordo è frutto di una lunga trattativa che si è svolta nelle ultime settimane che si è conclusa questa mattina dal direttore di produzione Heineken Alberto Cortese e dal presidente della cooperativa messinese Mimmo Sorrenti.

Il colosso olandese era andato via da Messina nel 2007 chiudendo lo stabilimento della Birra Messina portandosi via marchio e i posti di lavoro. Ben dodici anni dopo l’Heineken torna in uno stabilimento nuovo e più competitivo rispetto a quello della fabbrica in via Bonino.

