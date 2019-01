Messina, parte il restyling del centro storico

Hanno preso il via, per concludersi entro la prossima estate, gli interventi di riqualificazione di alcune zone del centro cittadino di Capo d’Orlando. Oltre all’isola pedonale, i lavori previsti riguarderanno anche piazza Duca Degli Abruzzi che presto avrà una nuova illuminazione. Si punta ad illuminare l’area in maniera naturale con la potatura degli alberi in modo da liberare le plafoniere.

Si interverrà anche sul sistema di illuminazione artificiale con lampade al led molto più potenti e dal basso consumo. Ma le novità più importanti previste dal progetto voluto dall’assessore Aldo Leggio saranno quelle riguardanti il rifacimento dell’asfalto della via Francesco Crispi, asse portante dell’isola pedonale. Si aspetta la primavera per attivare il cantiere mentre in questi giorni saranno posizionate le nuove panchine e le nuove portabici.

