Stromboli, è arrivato il nuovo pontile per gli aliscafi: sette giorni di lavori e sarà pronto

A Stromboli procedono speditamente i lavori di manutenzione straordinaria del pontile di attracco sul lato sud del molo di Scari. Il pontile, interamente realizzato nel cantiere dalla ditta Special Tubi Uno di Giammoro, è giunto a Stromboli con un grande pontone e adesso si sta procedendo al montaggio, affidato alla ditta Opere Marittime Generali.

Nonostante le condizioni del tempo non favorevoli, gli operai stanno lavorando per completare il montaggio nel più breve tempo possibile, in modo tale da limitare al minimo i disagi per ii mezzi di linea, visto che la stagione turistica è ormai partita.

I lavori, finanziati con i fondi dell’emergenza conseguente all’alluvione del 2022, sono stati disposti dal sindaco Riccardo Gullo, come commissario straordinario dell’emergenza, e saranno completati entro questa settimana.

