Rapina a Santo Stefano di Camastra, arrestate 3 persone di Bagheria e Aspra

Sono stati individuati i tre rapinatori che hanno messo a segno il colpo ad un commerciante di pesce lo scorso 29 giugno vicino allo svincolo autostradale di Santo Stefano di Camastra.

La vittima della rapina stava tornando dal mercato ittico di Porticello. I carabinieri della compagnia di Mistretta in collaborazione con quelli di Bagheria, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre persone di 46 anni e di 33 anni entrambi di Bagheria e per un quarantenne di Aspra, accusati di rapina aggravata, lesioni personali gravissime aggravate dall’uso di corpi contundenti e porto di strumenti atti ad offendere.

I particolari dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa, che si terrà alle 11, presso il comando provinciale carabinieri di Messina.

