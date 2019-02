Imu, battaglia giudiziaria a Messina per le cartelle pazze inviate nel 2013

«Tutte le 28 mila cartelle inviate dal Comune sono nulle, non solo per i singoli errori presenti in alcune di esse ma per le gravissime violazioni presenti in ogni documento, e pertanto le imposte con esse richieste non devono essere pagate».

A dirlo l’avvocato Ernesto Fiorillo, presidente nazionale di Consumatori Associati che aggiunge: «Il Team di Professionisti organizzato da Consumatori Associati, dopo uno studio attento degli atti spediti a 28.700 cittadini messinesi è giunto a questa determinazione: tutte le cartelle non devono essere pagate dai cittadini. Il Coordinatore del Team Legale, che insieme alla dottoressa Annalisa Perino Trimarchi hanno incontrato centinaia di cittadini messinesi, ha individuato tutti i vizi gravissimi degli atti fiscali.

Secondo Consumatori «La sottoscrizione meccanica da parte del Funzionario Comunale è nulla per non essere mai stata autorizzata ritualmente e come previsto dalla Legge. Ma ancora di più è stata violata la normativa sulla privacy per il trattamento illegittimo dei dati dei contribuenti. Nessuno ha voluto fino ad ora chiarire come si sia passati dai dati dei cittadini, che dovrebbero essere conosciuti solo dal Comune di Messina, alla emissione di 28.700 avvisi».

